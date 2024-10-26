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​В Ханты-Мансийске проходит лаборатория «Первооткрыватели»

На проекте «Первооткрыватели» югорчане создадут собственные медиапродукты

​В Ханты-Мансийске проходит лаборатория «Первооткрыватели»
Фото: «Югра» / vk.com

В Ханты-Мансийске состоялся проект «Первооткрыватели», который объединил югорчан разных возрастов и профессий. Среди них – представители коренных малочисленных народов Севера, активисты, журналисты, деятели искусства и не только. Участники погрузятся в культуру, традиции, историю округа и создадут собственные медиапродукты, которые покажут в декабре, говорится в группе «Югра» во «ВКонтакте».

«Первооткрыватели уже прослушали онлайн-лекции и сейчас под руководством опытных наставников дорабатывают авторские идеи, посвященные КМНС. В итоге у кого-то получится подкаст, фотопроект, а может быть, серия публикаций – здесь полный полет фантазии и творчества», – указали в сообщении.

Кроме того, программа проекта включает основы общественной дипломатии. На ней активисты познакомятся с ключевыми аспектами социокультурного положения коренных малочисленных народов в России и за ее пределами.


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26 октября в 11:34, просмотров: 561, комментариев: 0
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