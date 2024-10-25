Полпред президента в УрФО Артем Жога прибыл с визитом в Югру

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил Югру и провел рабочую встречу с губернатором автономного округа Русланом Кухаруком. Этот визит, третий по счету для Артема Жоги, стал его первым визитом в Югру в качестве полпреда. Основные цели встречи – знакомство с состоянием региона, обсуждение его развития и планов на будущее.

Артем Жога отметил, что Югра остается одним из ключевых регионов России в топливно-энергетическом комплексе. При этом, даже в условиях внешнего давления и санкций, экономика Югры сохраняет стабильность и продолжает развиваться, во многом благодаря нефтегазовому сектору, на который приходится около 80% экономики региона. «Регион уделяет большое внимание вопросам качества жизни людей, по ряду направлений Югра стабильно находится в числе лидеров. Радует, что ежегодно фиксируется естественный прирост населения. Кроме того, Югра является одним из флагманов в поддержке участников СВО и их семей. Сегодня мы изучим эти практики и будем предлагать масштабировать на всю страну», – подчеркнул Артем Жога.

Руслан Кухарук в свою очередь отметил значимость региона для топливно-энергетического комплекса страны: «Югра – это не только географическое, но и энергетическое сердце нашей страны. Мы занимаем первое место в стране по добыче нефти и по производству электроэнергии». Губернатор также обратил внимание на высокие показатели качества городской среды и жизни, что способствует естественному и миграционному приросту населения.

В ходе встречи обсуждались социальные успехи региона. Руслан Кухарук сообщил, что в октябре Югра досрочно завершила программу по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Благодаря этой программе свои жилищные условия улучшили 55,3 тысячи человек. Сейчас регион приступает к реализации новой программы переселения, которая охватит аварийное жилье, признанное таковым с 2017 по 2022 годы. На это выделено финансирование из Фонда развития территорий.

В ходе двухдневной поездки по автономному округу Артем Жога планирует посетить ключевые объекты в Ханты-Мансийске и Сургуте, включая крупнейшие нефтегазовые предприятия, а также учреждения, предоставляющие поддержку участникам СВО и их семьям.