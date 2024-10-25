В ХМАО задержали похитителя кедровых шишек

В ХМАО раскрыли кражу почти тонны кедровых шишек, принадлежавших 58-летнему жителю села Угут, сообщает полиция Югры.

«Мужчина обратился с заявлением в полицию и сообщил о хищении имущества. Правоохранителями установлено, что потерпевший хранил собранные и подготовленные к дальнейшей продаже дары леса в гараже, который арендовал за три дня до их пропажи», – рассказали в источнике.

В злополучный день югорчанин приехал туда и обнаружил сорванный замок и отсутствие 34 мешков с шишками. Остальные вещи остались нетронутыми. Общий ущерб составил около 80 тысяч рублей.

«В ходе проведенных мероприятий полицейскими был установлен похититель дорогостоящих плодов. Им оказался 23-летний арендодатель гаража, который знал о хранении кедровых шишек», – делится полиция.

Злоумышленник успел продать часть товара, однако покупатель из Пыть-Яха, купивший продукцию, дал показания против преступника.