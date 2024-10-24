В Югре обсудили статус исполнения нацпроектов

В Югре на комитете по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития обсуждали текущий статус реализации государственных программ и национальных проектов, утвержденных указом президента РФ. Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что по большинству направлений показатели либо уже достигнуты, либо находятся на завершающем этапе. В частности, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ведется приемка объектов, созданных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Процесс осуществляется с участием жителей, общественников и депутатов Югры. На сегодняшний день общий уровень достижения целей национальных проектов в регионе составляет 96,81%.

На заседании руководители региональных департаментов и главы муниципалитетов доложили о ходе реализации мероприятий, включая строительно-монтажные работы и благоустройство территорий. Объекты социальной и инженерной инфраструктуры находятся в разной степени готовности. Губернатор поручил курирующим заместителям держать на личном контроле реализацию каждого проекта.

«Сегодня в полной мере достигнуты целевые показатели портфеля проектов «Получение разрешения на строительство». Благодаря переводу документооборота в электронный формат сократилось время на утверждение градостроительных планов земельных участков, получение разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию», — отметил Руслан Кухарук.

Он также поручил департаменту строительства и архитектуры региона ориентироваться на мнение бизнес-сообщества при формировании пакета документов и новых целевых показателей, что позволит улучшить процессы и учесть потребности предпринимателей.