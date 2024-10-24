Виновником ДТП с двумя пострадавшими в ХМАО оказался неопытный водитель иномарки

Накануне, 23 октября, на улице Дорожная в городе Покачи произошло ДТП по вине неопытного водителя Volkswagen. По предварительной информации, 24-летний мужчина при повороте направо не справился с управлением и столкнулся с «Ваз», который двигался во встречном направлении. Стаж вождения виновника аварии составил менее одного года.

«Около 20:20 на улице Дорожная в городе Покачи Нижневартовского района, 24-летний водитель «Volkswagen», по предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке при выполнении маневра «поворот направо» не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Ваз», − сообщила Госавтоинспекция Югры.

В результате аварии 38-летний водитель «Ваз» и его 39-летняя пассажирка получили травмы.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали пятеро человек.