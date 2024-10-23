В Югре проходит просветительский проект «Геномная Одиссея»

В Югре проходит научно-просветительский проект «Геномная Одиссея», организованный Фондом научно-технологического развития Югры при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Цель проекта — повышение генетической грамотности населения и содействие активному долголетию с помощью биомедицинских и геномных технологий. В рамках проекта запланированы мероприятия, направленные на популяризацию научных знаний о генетике, биомедицине и здоровом образе жизни.

Проект объединяет ведущих ученых и специалистов в области генетики и биомедицины, в числе которых представители Сургутского государственного университета, Сургутского государственного педагогического университета, Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, Институтов молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, цитологии и генетики СО РАН.

Одним из ключевых событий проекта станет фестиваль «Геномная одиссея», который пройдет с 19 по 27 октября 2024 года в различных регионах России, включая Ханты-Мансийский автономный округ, Томскую и Новосибирскую области, Москву и Санкт-Петербург, а также Донецкую Народную Республику. В Югре мероприятия фестиваля пройдут на трех площадках города Сургута.

21 октября в Сургутском государственном педагогическом университете прошла Всероссийская научная конференция «Учить и учиться в век биологии: практики исследовательской и проектной деятельности в школе». На ней обсудили развитие биологического образования в России, взаимодействие школ и вузов в рамках биологической подготовки школьников, а также практики генетического просвещения. «Цель конференции — формирование современной биологической грамотности и развитие научного потенциала среди молодежи», — подчеркивают организаторы.

25 октября в АНО «Школа 21» пройдет необычное мероприятие — «Геномная вечеринка». Программа включает в себя дискуссию на тему «Как не состариться, будучи молодым через ИИ, не имея хороших генов», мастер-класс по правильному питанию и здоровье, а также караоке-шоу «ГЕНЕТИЧЕСКИПРАВИЛЬНАЯ». Экспертами мероприятия выступят специалисты в области нутрициологии, медицины и искусственного интеллекта. Участниками мероприятия станут представители молодежных советов, студенческие научные сообщества и молодые специалисты крупных предприятий Сургута.

26 октября в зоне фудкорта ТРЦ «Сургут Сити Молл» пройдет публичный лекторий, где ведущие специалисты расскажут о трендах здорового образа жизни и правильном питании, а также проведут генетическое просвещение в формате научно-популярных лекций. «Лекторий в Молле» станет важным элементом проекта, предоставляя возможность широкой аудитории узнать о современных достижениях генетики и их влиянии на жизнь каждого человека.

Финальные наработки проекта будут представлены на фестивале «Геномная одиссея», который завершит серию мероприятий и станет площадкой для обсуждения будущего биомедицины, активного долголетия и здорового образа жизни.