В Югре пройдет сессия медиа-лаборатории «Первооткрыватели»

С 24 по 27 октября 2024 года в Ханты-Мансийске пройдет очный этап исследовательской лаборатории «Первооткрыватели», нацеленной на создание уникальных медиапродуктов, основанных на истории и культуре коренных малочисленных народов Севера. Мероприятие состоится в Югорской шахматной академии, и его участники – 45 человек, среди которых представители коренных народов Севера, творцы, журналисты и деятели культуры Югры, – будут работать над мультимедийными проектами, посвященными сохранению культурного наследия.

Лаборатория «Первооткрыватели» – это проект, организованный Департаментом молодежной политики и АНО «Молодежный центр Югры». Он направлен на привлечение молодежи к изучению культуры и традиций коренных народов через создание медиа-продуктов, а также на развитие экспертного потенциала среди представителей этих народов.

Первый этап программы прошел онлайн с 1 по 20 октября, где участники погружались в культуру коренных народов, обсуждали роль медиа в сохранении культурного наследия и исследовали свою этническую идентичность. В рамках очного этапа в Ханты-Мансийске участники будут работать над созданием своих медиапродуктов под руководством опытных наставников. Среди наставников проекта – югорские специалисты: Марина Репик, Кирилл Новьюхов, Кирилл Меркурьев, Любовь Панкова и Наталья Пивоварчик.

Программа очного этапа включает не только обучение медиа-инструментам, но и знакомство с основами общественной дипломатии коренных народов Севера. Участники изучат ключевые аспекты социокультурного положения коренных народов в России и мире.

27 октября с 14:30 до 16:00 состоится презентация первых наработок участников лаборатории, а окончательные версии медиапродуктов будут представлены на открытой мультимедийной выставке с 6 по 8 декабря, приуроченной ко Дню автономного округа.

Проект «Первооткрыватели» – это важный шаг на пути сохранения и популяризации культурного наследия коренных народов Севера, и он предоставляет участникам уникальную возможность выразить свою идентичность через современные медиаформаты.