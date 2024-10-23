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    ​В Сургуте пройдут «Геномная вечеринка» и публичный лекторий о здоровом образе жизни

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  • ​В Югре будут создавать медиа-продукты, основанные на культуре и истории ханты и манси

    ​В Югре будут создавать медиа-продукты, основанные на культуре и истории ханты и манси

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  • Власти Сургута снова обратились в суд для полного сноса кафе «VIP 777»

    Власти Сургута снова обратились в суд для полного сноса кафе «VIP 777»

    Сегодня в 16:54
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В ХМАО рядом с вахтовым поселком гуляет лиса с бешенством

В Югре обнаружили еще один очаг бешенства

В ХМАО рядом с вахтовым поселком гуляет лиса с бешенством
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО специалисты обнаружили вирус бешенства у дикой лисы. Больное животное обитает в окрестностях вахтового поселка Приобский, сообщает пресс-служба БУ «Ветеринарная лаборатория».

«Бешенство – это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью. Его можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует. Заражение происходит при укусе, оцарапывании, бешеным животным, при ослюнении больным животным свежих ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение и при попадании материала (слюна больного животного) на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости человека», – рассказали в источнике.

На территории России наиболее частыми источниками заражения являются собаки, кошки и дикие животные – лисы, волки, ежи, летучие мыши. В целях профилактики специалисты настоятельно рекомендуют вакцинировать домашних животных от бешенства.

Ранее в siapress.ru писали, что зараженный бешенством волк искусал вахтовиков в ХМАО.


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Сегодня в 16:13, просмотров: 152, комментариев: 0
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