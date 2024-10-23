Югра подключает операторов связи к системе анализа подозрительного трафика

На заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Югре рассмотрели меры противодействия кражам с использованием IT-технологий. В рамках встречи было решено расширить профилактические мероприятия и подключить всех операторов телефонной связи в регионе к единой системе анализа подозрительного трафика, сообщает губернатор Югры Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.

«Приняли решение расширить перечень профилактических мероприятий в образовательных организациях, госучреждениях и на предприятиях. Взять на особый контроль подключение всех операторов телефонной связи, работающих в Югре, к единой системе анализа подозрительного трафика», – докладывает Кухарук.

Губернатор отметил, что в вопросе борьбы с киберпреступностью важен комплексный подход, включающий не только раскрытие преступлений, но и их профилактику.