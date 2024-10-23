В Югре школы переходят на дистанционное обучение из-за ОРВИ

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Югре сохраняет свои позиции. На прошлой неделе на дистанционное обучение перевели 18 школ в шести муниципалитетах и один ссуз. Также 36 классов в 25 школах учатся удаленно, а 26 групп в детсадах разобщены, сообщает окружной Роспотребнадзор.

«За неделю 14.10. - 20.10.2024 года зарегистрировано 104,7 случая ОРВИ на 10 тыс. населения, что на уровне предыдущей неделе. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей от 0 до 2 лет и составила 431,72 случая на 10 тысяч населения», − говорится в сообщении.

Заболеваемость COVID-19 немного увеличилась и составила 10,5 случая на 100 тысяч человек. В большинстве случаев (98,3%) болезнь протекала в форме ОРВИ, а 1,7% заболевших столкнулись с пневмонией. Самые высокие показатели COVID-19 зафиксировали в Советском районе.

Заболеваемость внебольничной пневмонией также выросла и составила 52,2 случая на 100 тысяч человек. При этом больше половины заболевших − это дети (53,3%).

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