В Югре количество IT-преступлений выросло более чем на 20 процентов

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в автономном округе, на котором обсудили актуальные вопросы борьбы с киберпреступлениями и правонарушениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В начале совещания губернатор привел статистику за девять месяцев 2024 года, отметив рост IT-преступлений в регионе. «Рост таких преступлений в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составил 22,4 %. Удельный вес IT-преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 32,8 %. Наибольшее количество IT-преступлений совершено в отношении жителей Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска», – сообщил Руслан Кухарук.

Начальник управления МВД по Югре Сергей Ветохин добавил, что борьба с хищениями, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, является одним из приоритетных направлений работы полиции. «В структуре управления создано новое подразделение по работе в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. С руководителями банковских структур согласован алгоритм действий менеджеров, касающийся разъяснений гражданам, обратившимся за получением кредитов, способов совершения IT-хищений», – отметил Сергей Ветохин.

Руслан Кухарук подчеркнул важность координации усилий для эффективной профилактики киберпреступлений. «Глава государства поставил задачу скорректировать законодательство в этой сфере с целью привести его в соответствие с современными реалиями. Необходимо скоординировать наши усилия, чтобы профилактика этих преступлений была эффективной. Департаменту внутренней политики необходимо создать и распространить тематические информационные блоки в соответствии с запросами отдельных целевых аудиторий», – поручил губернатор.

Также на совещании рассмотрели вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства. Руслан Кухарук акцентировал внимание на важности обеспечения бесперебойной работы ЖКХ и предоставления качественных коммунальных услуг. «ЖКХ всегда было важной отраслью. Ключевой результат – обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса, гарантированное предоставление коммунальных услуг потребителям», – подчеркнул глава региона.

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин отметил, что качество предоставляемых коммунальных услуг напрямую связано с социальной стабильностью. «С начала года удалось погасить более 200 миллионов рублей долгов в системе ЖКХ. Для поступательного развития этой сферы считаю важным продолжить работу по заключению концессионных соглашений», – отметил Евгений Ботвинкин.

В завершение губернатор поручил провести анализ задолженности в сфере ЖКХ по каждому муниципальному образованию. «Должно быть понимание стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в каждом муниципалитете», – резюмировал Руслан Кухарук.

В конце заседания был утвержден план работы координационного совещания на 2025 год.