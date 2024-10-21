Зарплаты до 68 тысяч рублей не привлекают поваров в ХМАО

В ХМАО наблюдается дефицит поваров, пекарей и кондитеров – на одну вакансию приходится всего 0,9 резюме при норме в 4,0. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

За девять месяцев 2024 года потребность в этих специалистах в регионе выросла на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная часть вакансий (53%) приходится на компании из отрасли продуктовой розницы, а рестораны и предприятия общественного питания занимают второе место (40%).

Зарплаты, предлагаемые поварам, в среднем составляют 68 200 рублей, что выше ожиданий кандидатов, которые рассчитывают на 60 000.

Среди соискателей почти равное количество мужчин и женщин, а треть (31%) – это люди в возрасте до 25 лет. Наиболее востребованная у работодателей европейская кухня (5,4% вакансий), за ней следуют русская (2,7%) и японская с итальянской (по 2,4%).