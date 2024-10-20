Три педагога из Югры прошли в финал конкурса «Флагманы образования»

В Ханты-Мансийске прошла торжественная церемония награждения финалистов Всероссийского конкурса «Флагманы образования». Среди лучших педагогов, прошедших через региональный полуфинал, были названы: заместитель директора по воспитательной работе школы №12 города Урай Светлана Глухих, заместитель директора по учебно-воспитательной работе и учитель начальных классов той же школы Майя Котельникова, а также председатель комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района Светлана Шапарина.

Всего в полуфинале конкурса приняли участие 28 представителей из различных муниципалитетов Югры. Участники прошли через три конкурсных этапа, по итогам которых были выбраны шесть лучших. Заключительным этапом стало собеседование с директором департамента образования и науки Югры Алексеем Дрениным. Три участника, успешно прошедшие этот этап, отправятся представлять Югру на всероссийском уровне.

«Мы провели непростые собеседования, чтобы понять, кто сможет достойно выступить и показать результаты на уровне Российской Федерации. Но в любом случае опыт участия в этом конкурсе – это серьезный опыт. Вы многое для себя почерпнули, поэтому мы ждем вас снова на „Флагманах образования“. Через год кто-то из вас будет стоять на этой сцене!» – отметил Алексей Дренин.

Конкурс «Флагманы образования» является частью федерального проекта «Социальные лифты для каждого» в рамках национального проекта «Образование». В 2024 году в конкурсе приняли участие более 88 000 человек со всей страны, среди которых было 900 представителей Югры, включая педагогов, управленцев в сфере образования и студентов.

Светлана Шапарина, одна из финалисток, поделилась своими впечатлениями от конкурса: «Я впервые участвую в этом конкурсе, и для меня он показался очень интересным, интерактивным. В процессе подготовки мы не знали, какие конкурсные испытания нас ожидают. На самом деле, конкурс очень интересный. Я бы рекомендовала молодым педагогам и управленцам участвовать в таких конкурсах, чтобы повысить свой профессиональный уровень. Для меня наиболее интересным опытом была работа в командах с решением задач, которые ставились перед нами. Например, нужно было подготовить проект, который бы решал проблему образовательной организации. Настрой на финал конкурс оптимистический, мы будем работать над тем, чтобы достойно представить наш округ».

По словам Алексея Дренина, Югра традиционно славится активностью своих педагогов и высокими результатами. «В этом году в отборочном этапе участвовало более чем 900 педагогов. Это говорит о том, что конкурс развивается, нарастает его популярность и доверие педагогического сообщества», – добавил он.

Проект «Флагманы образования» направлен на поддержку и развитие профессиональных кадров в сфере образования. Конкурс дает педагогам и управленцам возможность не только повысить квалификацию, но и развить карьеру, участвовать в образовательных программах, стажировках и международных проектах.

Для участников конкурса доступны разнообразные сервисы, включая «Флагманские школы» – проектно-образовательные сессии и интенсивы, а также «Созвездие Флагманов образования» – профессиональное сообщество, содействующее реализации экспертного потенциала участников.

Организатором конкурса выступает автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», а департамент образования и науки Югры является соорганизатором на региональном уровне. Методическое сопровождение полуфинала осуществлялось Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития образования».