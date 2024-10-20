В начале недели в Югре прогнозируют переменчивую погоду

На следующей неделе Югра встретит нас переменчивой погодой – дождь, снег и температурные качели. Об этом говорится в прогнозе ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

В понедельник, 21 октября, по округу ожидается облачная погода с прояснениями. В западной части местами осадки, а на востоке возможен дождь и мокрый снег. Температура ночью будет держаться в пределах -2 до +3 °С, а днем – от +1 до +6 °С. Ветер северо-западный, умеренный – 5-10 м/с.

Вторник, 22 октября, останется облачным, но осадки будут менее интенсивными. Ночью температура опустится до -5 °С, местами возможны небольшие дожди или снег. Днем столбики термометров покажут от +2 до +7 °С, но на востоке возможны заморозки до -3 °С.