Кухарук обещает увеличить бюджет на ремонт дорог в Югре в два раза до 2027 года

Власти Югры планируют увеличить финансирование на строительство и ремонт дорог в два раза до 2027 года. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.

«Говоря о планах до 2027 года. В ходе летних рабочих поездок в числе основных – звучали запросы, связанные со строительством и капитальным ремонтом. Профильным департаментом совместно с муниципалитетами округа сформирован комплексный план дорожной деятельности. В первую очередь в него были включены объекты, о которых говорили сами жители. При формировании бюджета планируем двукратное увеличение средств на строительство и капитальный ремонт автодорог регионального и местного значения», – говорится в публикации.

Подчеркнем, что Руслан Кухарук посетил Сургут в преддверии Дня работников дорожного хозяйства. Он оценил мостовой переход через реку Обь, готовность которого составляет 55%, а также крупнейшее предприятие в сфере дорожного хозяйства Югры АО «Северавтодор».