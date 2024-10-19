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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 октября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 октября? // АФИША

    17 октября в 14:51
    799 0
  • ​Прогноз: ключевая ставка в России может вырасти до 21%

    ​Прогноз: ключевая ставка в России может вырасти до 21%

    Сегодня в 16:33
    157 0
  • ​Дорожники Сургута обещают перенастроить проблемный светофор на Пролетарском проспекте

    ​Дорожники Сургута обещают перенастроить проблемный светофор на Пролетарском проспекте

    Сегодня в 15:38
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​Девять погибших и девять обвиняемых: чем закончилось дело о суррогатном алкоголе в Югре

Вынесли приговор по делу о гибели уральцев и югорчан от суррогатного алкоголя

​Девять погибших и девять обвиняемых: чем закончилось дело о суррогатном алкоголе в Югре
Фото: Алапаевский городской суд

Дело об отравлении суррогатным алкоголем в Югре подошло к концу. Алапаевский городской суд вынес приговор по делу о массовом отравлении контрафактной водкой, от которой в 2021 году пострадали жители ХМАО и Свердловской области. Всего жертвами стали 14 человек, из них девять скончались.

«Как установил суд, в период с сентября 2020 по декабрь 2021 года подсудимые реализовывали суррогатный алкоголь, в состав которого входил метиловый спирт (метанол), в концентрациях, превышающих допустимые значения. Опасные напитки продавали на территории Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа. В декабре 2021 года от контрафакта пострадали 14 человек, девять из них скончались – пять жителей Свердловской области и четыре жителя ХМАО», – рассказали в пресс-службе суда.

Так, в Кондинском районе Югры во время новогодних праздников жители отравились немаркированным алкоголем. Пострадавших экстренно доставляли в больницы на борту санавиации, но спасти всех не удалось, рассказали «СургутИнформ-ТВ».

В итоге на скамье подсудимых оказались девять человек. Суд приговорил шестерых мужчин к лишению свободы сроком от шести до девяти лет с отбыванием наказания в колонии. Трое женщин получили условные сроки от двух до трех лет. Один из обвиняемых не явился на заседание суда, и его объявили в розыск.

Приговор пока не вступил в законную силу – у подсудимых есть две недели на подачу апелляции.


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Сегодня в 13:52, просмотров: 246, комментариев: 0
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