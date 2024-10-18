Югорчане перевели мошенникам почти восемь миллионов рублей

Накануне, 17 октября, полиция Югры возбудила 24 уголовных дел по фактам мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционных способом. Один из случаев произошел с 50-летним жителем Урая, который в третий раз попался на уловки аферистов, рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

«Гражданина признавали потерпевшим по уголовным делам о мошенничестве в 2021 и 2022 году. В октябре ему снова позвонили неизвестные и пообещали вернуть украденный ранее миллион. Мужчина вновь поверил и включил функцию демонстрации экрана телефона. В результате с банковского счета исчезли 368 тысяч рублей», − говорится в публикации.

Всего югорчане перевели аферистам семь миллионов 728 тысяч рублей. Из них два миллиона 430 тысяч − оформили в кредит.