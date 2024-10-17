В Югре готовятся отметить День отца

Югра готовится отпраздновать День отца, который с 2021 года отмечается в третье воскресенье октября. В Ханты-Мансийском автономном округе пройдут мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей и значимость роли отца в воспитании детей.

Одним из ключевых событий станет региональный фестиваль отцов «Папа рядом», который пройдет в Нижневартовске на двух площадках: 18 октября в Арт-резиденции «Ядро» и 19 октября во Дворце искусств. Фестиваль направлен на популяризацию ответственного отцовства среди молодежи, укрепление семейных традиций и авторитета отца в семье.

Программа фестиваля разнообразна и включает дискуссионные площадки, встречи с экспертами, спортивные и творческие мероприятия. Среди приглашенных спикеров — Юрий Афанасьев из Череповца, который выступит на тему «Зависимости и их профилактика», а также Алексей Чеботок из Москвы, который расскажет об осознанном родительстве. Для отцов и детей будет организована игровая площадка с участием Евгения Печкина из Новосибирска, а музыкальным гостем фестиваля станет московская патриотическая рок-группа «Зверобой».

Фестиваль также включает различные познавательные и интерактивные зоны для детей и их родителей, где каждый сможет найти занятие по душе — от консультаций специалистов до спортивно-патриотических игр. Организаторами фестиваля выступают департамент социального развития Югры, администрация Нижневартовска и региональная общественная организация «Центр поддержки семьи».

Помимо фестиваля, с 18 по 20 октября во всех муниципальных образованиях Югры пройдет проект «Папа для меня пример». Этот проект организован в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» и направлен на развитие преемственности поколений, духовно-нравственное и патриотическое воспитание.

Проект «Папа для меня пример» включает тематические мастер-классы, встречи с экспертами в области семейных отношений, викторины и конкурсы, направленные на формирование позитивных жизненных установок и укрепление семейных связей. Участники мероприятий смогут узнать больше об историческом наследии России, обменяться опытом и укрепить семейные узы.