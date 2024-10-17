Самым инклюзивным регионом Урала оказался ХМАО

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727987392"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729191594"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=SoVD2hFTJOypF6/TZMlrsvhirVOpS5IWlkSLyXikAORR9rg8x+dt1UlWpvwK9xpwaBrCMheJycDIXMo6P42h6r/JLhGSn3Tc4+te3qYDmdu5LrWcdLyUl9vnU30WLiJw"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=SoVD2hFTJOypF6/TZMlrsvhirVOpS5IWlkSLyXikAORR9rg8x+dt1UlWpvwK9xpwaBrCMheJycDIXMo6P42h6r/JLhGSn3Tc4+te3qYDmdu5LrWcdLyUl9vnU30WLiJw"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a516fad236a6e6bfcde82794dcf33ec.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjd1CSwC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjd1CSwC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 01:29:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-17 23:59:54"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727987408"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729191552"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Axv9Hl51l9F+glV+WukwZKe1Jgu/6l+x27anFhlkQNJnKT5N82GK40IPqJQjnVyj6lfmgvEqWY4Q2wK7bchtfsYI2Y6RHJU9i2/kk+wEqs+7K8cbZc/pqY47PPauJc2G"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Axv9Hl51l9F+glV+WukwZKe1Jgu/6l+x27anFhlkQNJnKT5N82GK40IPqJQjnVyj6lfmgvEqWY4Q2wK7bchtfsYI2Y6RHJU9i2/kk+wEqs+7K8cbZc/pqY47PPauJc2G"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "04c14ad8e418f8e70b92c0efb503ade3.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjd1CSwC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjd1CSwC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 01:30:08"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-17 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727987392"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729191594"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=SoVD2hFTJOypF6/TZMlrsvhirVOpS5IWlkSLyXikAORR9rg8x+dt1UlWpvwK9xpwaBrCMheJycDIXMo6P42h6r/JLhGSn3Tc4+te3qYDmdu5LrWcdLyUl9vnU30WLiJw"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=SoVD2hFTJOypF6/TZMlrsvhirVOpS5IWlkSLyXikAORR9rg8x+dt1UlWpvwK9xpwaBrCMheJycDIXMo6P42h6r/JLhGSn3Tc4+te3qYDmdu5LrWcdLyUl9vnU30WLiJw"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "4a516fad236a6e6bfcde82794dcf33ec.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjd1CSwC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjd1CSwC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 01:29:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-17 23:59:54"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727987408"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729191552"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Axv9Hl51l9F+glV+WukwZKe1Jgu/6l+x27anFhlkQNJnKT5N82GK40IPqJQjnVyj6lfmgvEqWY4Q2wK7bchtfsYI2Y6RHJU9i2/kk+wEqs+7K8cbZc/pqY47PPauJc2G"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Axv9Hl51l9F+glV+WukwZKe1Jgu/6l+x27anFhlkQNJnKT5N82GK40IPqJQjnVyj6lfmgvEqWY4Q2wK7bchtfsYI2Y6RHJU9i2/kk+wEqs+7K8cbZc/pqY47PPauJc2G"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "04c14ad8e418f8e70b92c0efb503ade3.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjd1CSwC"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjd1CSwC"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-04 01:30:08"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-17 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjd1CSwC реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjd1CSwC реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  97,2568   EUR  106,0844  

Новости

  • ​ХМАО лидирует по числу вакансий для людей с ОВЗ среди регионов Урала

    ​ХМАО лидирует по числу вакансий для людей с ОВЗ среди регионов Урала

    Сегодня в 12:29
    52 0
  • ​Руслан Кухарук обсудил с представителями «Корпорации СТС» тепло, электроэнергию и вывоз мусора

    ​Руслан Кухарук обсудил с представителями «Корпорации СТС» тепло, электроэнергию и вывоз мусора

    Сегодня в 11:53
    119 0
  • ​Apple всех подвел: пользователи со всего мира столкнулись с масштабным сбоем

    ​Apple всех подвел: пользователи со всего мира столкнулись с масштабным сбоем

    Сегодня в 10:42
    228 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1729121963"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729882785"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=FLOi7v5b4QQmr3BQ619PudWlwOQPgj/51cd2LR6zfwDRCaiFIgB0TEvkFTj1WTcDCy6cCOVl6suZUIvTGp3vv7QAfIXBDsG5btX+oybrZGcn8JZ8I6JTgBKX3eSRZjmO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=FLOi7v5b4QQmr3BQ619PudWlwOQPgj/51cd2LR6zfwDRCaiFIgB0TEvkFTj1WTcDCy6cCOVl6suZUIvTGp3vv7QAfIXBDsG5btX+oybrZGcn8JZ8I6JTgBKX3eSRZjmO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "151"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "64"
      ["name"]=>
      string(17) "Эталон (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.azs-etalon.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "deef221d4619a0d06556b148caa17cc4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdTyTBy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-17 04:39:23"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-25 23:59:45"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "151"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1729121963"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729882785"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=FLOi7v5b4QQmr3BQ619PudWlwOQPgj/51cd2LR6zfwDRCaiFIgB0TEvkFTj1WTcDCy6cCOVl6suZUIvTGp3vv7QAfIXBDsG5btX+oybrZGcn8JZ8I6JTgBKX3eSRZjmO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=FLOi7v5b4QQmr3BQ619PudWlwOQPgj/51cd2LR6zfwDRCaiFIgB0TEvkFTj1WTcDCy6cCOVl6suZUIvTGp3vv7QAfIXBDsG5btX+oybrZGcn8JZ8I6JTgBKX3eSRZjmO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "151"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "64"
      ["name"]=>
      string(17) "Эталон (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.azs-etalon.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "deef221d4619a0d06556b148caa17cc4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdTyTBy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-17 04:39:23"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-25 23:59:45"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "151"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1729121963"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1729882785"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=FLOi7v5b4QQmr3BQ619PudWlwOQPgj/51cd2LR6zfwDRCaiFIgB0TEvkFTj1WTcDCy6cCOVl6suZUIvTGp3vv7QAfIXBDsG5btX+oybrZGcn8JZ8I6JTgBKX3eSRZjmO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=FLOi7v5b4QQmr3BQ619PudWlwOQPgj/51cd2LR6zfwDRCaiFIgB0TEvkFTj1WTcDCy6cCOVl6suZUIvTGp3vv7QAfIXBDsG5btX+oybrZGcn8JZ8I6JTgBKX3eSRZjmO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "151"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "64"
      ["name"]=>
      string(17) "Эталон (15)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.azs-etalon.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "deef221d4619a0d06556b148caa17cc4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdTyTBy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-10-17 04:39:23"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-25 23:59:45"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "151"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy реклама на siapress.ru
    ООО "Топливное обеспечение" ИНН8602256614 erid:2SDnjdTyTBy реклама на siapress.ru
  • В Ханты-Мансийске произошло ДТП с автомобилем с надписью о смерти на капоте

    В Ханты-Мансийске произошло ДТП с автомобилем с надписью о смерти на капоте

    Сегодня в 10:08
    258 0
  • ​Тюменский ремонтно-механический завод увеличивает выпуск продукции

    ​Тюменский ремонтно-механический завод увеличивает выпуск продукции

    Сегодня в 09:55
    172 0
  • ​Александр Моор передал сотрудникам Госавтоинспекции 15 патрульных автомобилей

    ​Александр Моор передал сотрудникам Госавтоинспекции 15 патрульных автомобилей

    16 октября в 21:52
    429 0
  • ​286 новых автобусов выедут на дороги Тюменской области благодаря льготному лизингу

    ​286 новых автобусов выедут на дороги Тюменской области благодаря льготному лизингу

    16 октября в 21:49
    607 1
  • ​Тюменцы могут начать свое дело с помощью разработанных бизнес-моделей

    ​Тюменцы могут начать свое дело с помощью разработанных бизнес-моделей

    16 октября в 21:44
    365 0
  • Жители ХМАО выбрасывают меньше мусора, чем другие россияне

    Жители ХМАО выбрасывают меньше мусора, чем другие россияне

    16 октября в 17:31
    411 0
  • В Нижневартовске задержали экс-подрядчика по школьному питанию

    В Нижневартовске задержали экс-подрядчика по школьному питанию

    16 октября в 17:00
    962 0
  • ​В Югре 28 педагогов претендуют на выход в финал конкурса «Флагманы образования»

    ​В Югре 28 педагогов претендуют на выход в финал конкурса «Флагманы образования»

    16 октября в 16:22
    423 0
  • ​Проекты по цифровизации медицины, образования и спорта победили на всероссийском конкурсе

    ​Проекты по цифровизации медицины, образования и спорта победили на всероссийском конкурсе

    16 октября в 16:06
    397 0
  • ​Смыть не вышло, пришлось закрасить: мост на Аэрофлотской в Сургуте решили избавить от граффити

    ​Смыть не вышло, пришлось закрасить: мост на Аэрофлотской в Сургуте решили избавить от граффити

    16 октября в 15:40
    560 0
Больше новостей
Должен ли глава города регулярно лично осматривать территорию и проблемные участки?
Комментировать
0
Решение Максима Слепова привлечь в управленческую команду преимущественно сургутян вы:
Комментировать
0
Как вам первые 100 дней Максима Слепова в должности главы Сургута?
Комментировать
0
В России увеличивается число непьющих. Думаете, так и есть?
Комментировать
0
Больше опросов

​ХМАО лидирует по числу вакансий для людей с ОВЗ среди регионов Урала

Самым инклюзивным регионом Урала оказался ХМАО

​ХМАО лидирует по числу вакансий для людей с ОВЗ среди регионов Урала
Фото: ru.freepik.com

ХМАО стал лидером по числу инклюзивных вакансий среди регионов Урала − 4,6% всех предложений о работе здесь доступны для соискателей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщили в hh.ru. Тюменская и Челябинская области также входят в число регионов с высоким уровнем инклюзивности, где доля таких вакансий составляет 4,5%.

На другом конце рейтинга оказались ЯНАО (4,1%), Курганская (3,9%) и Свердловская области (3,6%).

В сентябре 2024 года в Уральском федеральном округе работодатели открыли 5,8 тыс. вакансий, которые подходили для соискателей с ОВЗ, что составляет 4% от всех предложений. По сравнению с январем этого года количество таких вакансий увеличилось на 33%.

Чаще всего кандидатов с ОВЗ готовы рассматривать на должности в следующих сферах:

  • Страхование (18% всех вакансий);
  • Административный персонал (12%);
  • Искусство, развлечения, массмедиа (11%);
  • Финансы, бухгалтерия (10%);
  • Домашний персонал (8%).

Наибольший рост лояльности к кандидатам с ОВЗ в этом году наблюдается в сфере «Финансы, бухгалтерия», где количество вакансий увеличилось в 4,3 раза, а также в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (рост в 2,6 раза) и «Строительство, недвижимость» (в 2,3 раза).


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:29, просмотров: 53, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нижневартовске задержали экс-подрядчика по школьному питанию 962
  2. ​Если Югра раздаёт социальную помощь и пособия всем желающим — неудивительно, что люди сюда приезжают именно за этим 753
  3. ​286 новых автобусов выедут на дороги Тюменской области благодаря льготному лизингу 607
  4. ​Депутат Нефтеюганска скрыл доходы и лишился своих полномочий 589
  5. ​Смыть не вышло, пришлось закрасить: мост на Аэрофлотской в Сургуте решили избавить от граффити 560
  6. ​В Сургуте поймали мужчину с похожим на гранату предметом 504
  7. ​Более тысячи мигрантов выдворили из Югры с начала года 497
  8. ​Александр Моор передал сотрудникам Госавтоинспекции 15 патрульных автомобилей 429
  9. ​В Югре 28 педагогов претендуют на выход в финал конкурса «Флагманы образования» 423
  10. Жители ХМАО выбрасывают меньше мусора, чем другие россияне 411
  1. YouTube нашли замену, но найдется ли альтернатива для Discord? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1969
  2. ​Налог на бездетность в России может составить 30-40 тысяч рублей в месяц 1934
  3. ​Группа «Кино» для клиентов Сбера: банковская карта в виде кассеты, стикеры, ожившие картины, плейлист, мерч и многое другое 1669
  4. ​В Югре собрались студенты из 13 стран, чтобы учиться бизнесу и социальному проектированию 1591
  5. Мощный шторм затопил пустыню Сахара 1506
  6. Плюс фобия: усталость мужчины из Нижневартовска оказалась симптомом рака 1410
  7. ​Югорчанам представили новый состав окружного правительства // КАРТОЧКИ 1372
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 октября? // АФИША 1240
  9. Ради нескольких строчек в газете. Часть вторая 1234
  10. Бастрыкина привлекла квартира с незаконными мигрантами в Нефтеюганске 1218
  1. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 16199
  2. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 14622
  3. ​Не хочешь рожать ‒ плати: в России введут налог на бездетность? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 12367
  4. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 6325
  5. ​Правильный дом 5104
  6. Как обстоят дела с аварийным жильем в ХМАО? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4511
  7. ​В России разработали параметры налога на бездетность 3823
  8. Свадьба в Пыть-Яхе обернулась стрельбой и поножовщиной 3559
  9. ​Причем здесь геологоразведчики? 3300
  10. ​СПОПАТ и не был монополистом на рынке перевозок в Сургуте. Не те объёмы 3119

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика