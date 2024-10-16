В ХМАО выбросили только 1% от общего объема отходов страны

Жители ХМАО выбрасывают значительно меньше мусора, чем в других регионах России, сообщает FinExpertiza.

За 2023 год каждый югорчанин в среднем выбросил около 261 кг отходов, что на 61 кг меньше, чем среднестатистический россиянин, который оставил после себя 322 кг мусора.

Общая доля ХМАО в годовом объеме отходов составила всего 1%. В тройку лидеров по количеству мусора на человека вошли Магаданская область (646 кг), Адыгея (606 кг) и Новгородская область (502 кг).

Общий объем отходов по России достиг 47 млн тонн.