Югра стала лауреатом Всероссийского конкурса региональной информатизации

На XII Всероссийском конкурсе региональной информатизации сразу несколько проектов из Югры заняли призовые места. Итоги были подведены на форуме «ПРОФ-IT», который состоялся в Москве. Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил победителей и отметил важность развития цифровых технологий для региона.

Проект департамента здравоохранения Югры и Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства стал победителем в номинации «Здравоохранение». Врачи из региона представили уникальное программное решение «Геном Эксперт. Клиника». Эта платформа помогает медицинским специалистам строить цифровую родословную пациентов, используя единственную в России базу данных по генетике. Благодаря этой системе врачи могут быстрее ставить диагнозы и разрабатывать эффективные схемы лечения, а также предупреждать развитие патологий у будущих поколений. «Это помогает быстрее поставить диагноз и определить лечение. Кроме того, появляется возможность предупредить развитие патологий у будущих поколений», – отметил Руслан Кухарук.

Цифровая система «Профессиональный компас педагога-психолога», разработанная департаментом информационных технологий и цифрового развития совместно с департаментом образования и науки Югры, заняла первое место в номинации «Образование и наука». Эта программа создает платформу для эффективного сотрудничества школьных психологов и родителей учеников, предоставляя возможность обращаться к коллегам за помощью при решении сложных вопросов. Родители могут выбрать психолога для своих детей из числа специалистов 323 школ региона. Программа уже протестирована в Югре и готовится к внедрению в девяти других регионах России.

В номинации «Спорт» второе место заняла инновационная информационно-аналитическая система подготовки спортивного резерва, созданная департаментом информационных технологий и цифрового развития совместно с департаментом спорта и физической культуры Югры. Эта система собирает данные о достижениях и динамике развития каждого спортсмена, позволяя корректировать тренировочный процесс индивидуально для каждого спортсмена. Программа помогает выявлять самых талантливых спортсменов региона и поддерживать их развитие.

«Рад, что проекты из Югры получили высокую оценку на федеральном уровне! Поздравляю всех участников с достойным результатом и желаю продолжать совершенствовать цифровые технологии на благо региона и всей страны!» – поздравил коллег Руслан Кухарук.