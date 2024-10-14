В Ханты-Мансийске прошел форум «ТрудКрут»

В Ханты-Мансийске прошел региональный форум «ТрудКрут», который объединил активную молодежь Югры, стремящуюся к участию в студенческих отрядах и молодежных трудовых объединениях. Площадка стала местом для обсуждения планов по организации временной занятости студентов и развитию студенческих отрядов как основы для кадрового резерва различных отраслей экономики.

Форум начался с приветственного слова губернатора Югры Руслана Кухарука. Он отметил важность сохранения и развития студенческих отрядов, связывая это движение с историей освоения Югры и других регионов России: «Приятно, что сегодня мы делаем первый шаг навстречу большой дружной семье молодежного объединения «Российские студенческие отряды». Мы с вами живем на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на территории Западной Сибири, которая несколько десятилетий назад, осваивалась как раз такими же энтузиастами – молодыми людьми, которые приняли решение связать свою жизнь со служением Отечеству, быть полезными стране своим трудовым участием в создании масштабных проектов. Это были не просто стройки одного муниципалитета или региона – это были всесоюзные стройки».

Большое внимание было уделено сотрудничеству с крупнейшими предприятиями и организациями региона. В рамках форума губернатор Югры и командир центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Дмитрий Парамонов подписали соглашение о сотрудничестве, что откроет молодым специалистам новые возможности для стажировок и трудоустройства. «Сегодня российские студотряды – это большая организация, если летом взять любого крупного партнера, крупного работодателя – там везде работают наши студотряды. Взять даже нашего партнера холдинг РЖД, где трудоустроены 18 тысяч ребят. Практически в каждом поезде страны работают наши проводники. Проекты привлекают тех, кому интересно поехать в сложные условия, за романтикой. Надеемся, что в ближайшие годы студенческие отряды будут звучать по всей стране», – поделился Дмитрий Парамонов.

Программа форума включала круглые столы, стратегические сессии, деловые игры, награждение бойцов РСО и закладку «Капсулы времени». В капсуле участники оставили послание, которое будет вскрыто через пять лет.

Участники форума также обсудили возможность участия студенческих отрядов в крупных инфраструктурных проектах Югры. Губернатор поручил департаменту молодежной политики проработать вопрос о подготовке студентов для их участия в строительстве региональных объектов и масштабных федеральных и международных мероприятиях.

Командир Ханты-Мансийского регионального отделения РСО Мурад Казиахмедов отметил, что форум дал участникам возможность развить лидерские и командные навыки, научиться планировать свою деятельность и решать реальные задачи в динамичных условиях: «Наша задача была в том, чтобы научить ребят формировать отряды, готовить план-сетку и «прокачать» уже готовых командиров стройотрядов. Форум в Ханты-Мансийске дал эту уникальную возможность. Ребята развили навыки командной работы и лидерства, а также научились выстраивать коммуникацию, организовывать свое время, решать реальные задачи в быстроменяющихся условиях».

По итогам двух дней форума его участники сформулировали главную цель – сделать Югру местом притяжения студенческих отрядов со всей страны. Форум «ТрудКрут» стал значимым событием для студенческой молодежи Югры, открыв новые перспективы для профессионального развития и участия в строительных проектах региона. Участники уверены, что это только начало, и через пять лет они смогут рассказать, как изменились их жизни благодаря участию в этом форуме.