Губернатор Югры попрощался с куратором внутренней политики региона

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел итоговую встречу с первым замгубернатора Алексеем Шипиловым, который завершил свою работу в команде региона после почти девяти лет службы. За это время Шипилов курировал ключевые направления внутренней и информационной политики, кадровой работы, молодежной и национальной политики, а также отвечал за вопросы региональной безопасности и взаимодействия с гражданским обществом.

На встрече Руслан Кухарук выразил благодарность Алексею Шипилову за его многолетний труд и поддержку в период работы на посту временно исполняющего обязанности губернатора Югры. В знак признания заслуг Шипилов был награжден почетным нагрудным знаком Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За безупречную службу».

«В жизни каждого государственного служащего наступает момент, когда нужно сделать шаг вперед. Алексей Викторович, являясь участником не только команды Югры, но и большой команды управленцев нашей страны, принял решение продолжить работу на новом участке. Пожелал ему удачи в дальнейшем служении», — отметил глава Югры.

14 октября Руслан Кухарук презентовал новый состав правительства региона. В настоящий момент должность первого замгубернатора, которую ранее занимал Алексей Шипилов, остается вакантной.