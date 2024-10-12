В Ханты-Мансийске прошла встреча участников форума «ТрудКрут»

В столице Югры состоялось открытие форума «ТрудКрут». Его участниками стали студенты и школьники из молодежных трудовых отрядов, говорится в группе «Югра» во «ВКонтакте».

«У нас впереди очень много интересной работы. Мы будем создавать условия для того, чтобы все ваши таланты, способности, навыки обязательно раскрылись. Я всегда открыт для коммуникации, для общения. Уверен, это будет наша первая, но точно не последняя встреча», – сказал губернатор округа Руслан Кухарук.

Всего в форуме примут участие более 160 человек со всего региона. Их ждут образовательная и развлекательная программы.

«История студотрядов напрямую связана с освоением Севера и развитием страны в целом. Благодаря энтузиастам, посвятившим себя служению Родине и работе на благо общества, удалось реализовать десятки масштабных проектов. Разрабатывались новые месторождения, строились города, дороги», – добавили в сообщении.