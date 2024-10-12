Водители автобусов в Пыть-Яхе устроили очередную забастовку

В Пыть-Яхе водители городских автобусов компании-перевозчика ООО «Запсибавто» в очередной раз не вышли на маршруты. Контракт с подрядчиком будет расторгнут 15 октября, говорится в видео, опубликованном в соцсетях местной администрации.

«У подрядчика ООО «Запсибавто» было время для того, чтобы исправить ситуацию. Но, к сожалению, качество услуг не улучшилось. Они продолжали оказывать услуги ненадлежащего качества. В наш адрес ничего не поступало об исправлении этой ситуации», – рассказала начальник управления по правовым вопросам администрации Пыть-Яха Ольга Медведева.

В настоящее время перевозку пассажиров по городу осуществляет девять автобусов компании ООО «Русское».

Ранее мы писали о том, что в Пыть-Яхе водители автобусов не вышли на маршруты из-за долгов по зарплате.