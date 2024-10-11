В ХМАО сотрудники нефтяной компании заразились смертельной болезнью

В ХМАО двое сотрудников крупной нефтяной компании заразились опасной инфекционной болезнью – лептоспирозом, сообщает «Вестник Сургутского района».

«Лептоспироз – инфекционное заболевание острого течения, которое передается человеку от животных. Инфекция поражает мышцы, капилляры, почки, печень, центральную нервную систему. От человека к человеку лептоспироз не передается. Среди частых симптомов: головные боли, боль в мышцах, озноб, лихорадка, кашель, боль в груди. При осложнении возможен летальный исход», – рассказали в источнике.

Для предотвращения распространения инфекции нефтяникам порекомендовали избегать употребления воды из открытых водоемов, купания в несанкционированных местах, кормления животных, а также воздерживаться от покупки сырого мяса.