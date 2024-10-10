В Югре прошло последнее заседание правительства региона в нынешнем составе

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа сложило свои полномочия. На очередном заседании правительства губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что это было последнее заседание в текущем составе. Новый персональный состав Правительства округа будет объявлен 14 октября, в этот же день пройдет первое заседание новой управленческой команды, и Правительство Югры приступит к своей работе. Сейчас формируется рабочая повестка для первого заседания.

Губернатор Югры выразил благодарность команде правительства за продуктивную работу, особо подчеркнув активное взаимодействие управленческой команды в период с июня по сентябрь 2024 года. «В завершении поблагодарил каждого участника управленческой команды региона за совместную работу, за вклад в развитие экономики, социальной и других сфер. Отдельно отметил продуктивное взаимодействие региональных органов власти в первые месяцы моей работы как временно исполняющего обязанности Губернатора Югры. За это время мы посетили все муниципальные образования округа и на основе обратной связи от жителей выработали решения, направленные на повышение качества жизни югорчан, – написал глава региона. – Поручил аппарату губернатора, правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подготовить необходимые правовые акты об утверждении новой структуры правительства».

Ранее, отвечая на вопросы СМИ, Руслан Кухарук заявлял, что при формировании нового состава правительства будут учитываться такие качества кандидатов, как профессионализм, готовность к командной работе и умение работать на благо людей, основываясь на обратной связи от жителей региона. В своей программной речи 8 сентября Губернатор подчеркнул: «Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, государственная служба – это в первую очередь служение людям. На этом строю свою работу!»

Текущий состав правительства был сформирован в 2020 году после избрания на третий губернаторский срок Натальи Комаровой. Ожидается, что при создании новой структуры органов власти будет сохранена прежняя концепция: в состав высшего органа власти войдут высшие должностные лица региона, первые заместители, заместители и директора департаментов, а также несколько глав муниципальных образований. Однако предполагаются изменения в распределении курируемых сфер и полномочий между департаментами и службами.

Уже сейчас в рамках совершенствования деятельности исполнительных органов автономного округа, постановлением губернатора Югры №100 от 3 октября 2024 года была проведена реорганизация и перераспределение функций и полномочий региональных департаментов. В частности, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса передал Департаменту пространственного развития и архитектуры функции по реализации государственной политики в сфере строительства и жилищной сферы. До 31 октября будет завершена работа над структурой новых учреждений – Департамента строительства и архитектуры, а также Департамента ЖКХ и энергетики Югры.

Среди последних решений, принятых текущим составом правительства Югры – программные документы и важный инвестпроект, а также меры поддержки участников СВО. «Приняли решение по ряду вопросов, в том числе – утвердили прогноз социально-экономического развития округа и основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Правительством одобрен инвестиционный проект по производству дизельного топлива путем переработки вторичного сырья, он будет реализован в Нижневартовске. Также рассмотрели вопросы оказания мер поддержки семьям военнослужащих – участников специальной военной операции», – отметил Руслан Кухарук.