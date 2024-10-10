В Югре уровень газификации превышает 85 процентов

Губернатор Югры Руслан Кухарук в онлайн-формате принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика». На мероприятии обсуждалось развитие внутреннего рынка газа в России. Одной из ключевых тем стала программа социальной газификации, реализуемая по поручению президента РФ Владимира Путина.

Глава Югры отметил, что регион активно работает в этом направлении, обеспечивая снабжение газом поселков и домовладений. В рамках программы социальной газификации в Югре участвуют 193 населенных пункта, от жителей которых поступило более 4 000 заявок. На данный момент газ уже подведен к границам 2 823 домовладений.

Кроме того, в округе успешно реализуется практика компенсации расходов на газификацию. Максимальная выплата составляет 120 000 рублей, и за последние два года такой поддержкой воспользовались 182 семьи. Губернатор подчеркнул, что выполнение поручения Президента по газификации садоводческих товариществ также находится в процессе. В этом году планируется подключить к единой системе газоснабжения 11 садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

«Благодаря системному подходу во взаимодействии с Единым оператором – ООО „Газпром газификация“, уровень газификации в автономном округе составляет 85,7%, что выше среднего показателя по России», – сообщил Руслан Кухарук. Регион стремится обеспечить максимально полный охват поселений, включенных в программу развития газоснабжения.

Жители Югры могут подать заявку на газификацию через портал connectgas.ru, а также воспользоваться дополнительными услугами, связанными с подключением к газоснабжению.