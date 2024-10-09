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​Слух: директор департамента культуры Тюменской области станет заместителем Руслана Кухарука

Куратор культуры Тюменской области переходит на работу в Югру

​Слух: директор департамента культуры Тюменской области станет заместителем Руслана Кухарука
Фото Е. Христозовой, tumentoday.ru

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер покинула свой пост, и вскоре может занять должность заместителя губернатора Югры Руслана Кухарука. Слухи об этом в региональном истеблишменте появились сегодня.

Официально об отставке Елены Майер рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор: «5,5 лет назад я назначил Елену Владимировну Майер директором департамента культуры Тюменской области. Сегодня последний рабочий день Елены Владимировны в органах исполнительной власти Тюменской области. Она справилась со всеми поставленными задачами. Была разработана стратегия по созданию единого социокультурного пространства в Тюменской области. В рамках нацпроекта «Культура» в муниципалитетах открывались ДК, библиотеки, концертные залы, кинотеатры. За последний год учреждения культуры в Тюменской собрали рекордное количество посетителей – 35,8 миллиона!»

Глава Тюменской области также пожелал бывшей коллеге успехов в дальнейшей карьере и завершил свое обращение словами: «Верю, что впереди нас ждут не менее интересные совместные проекты».

Близкий к власти юга области политолог Александр Безделов утверждает, что Елена Майер вскоре получит должность замгубернатора в Югре. «И тут есть два момента. Во-первых, это будет означать, скорее всего, перенос тюменской модели управления культурой в Югру. Что, как минимум, говорит о том, что процессы в этой сфере признаны более эффективными, как и, собственно, признание результатов работы Елены Майер. Во-вторых, это конечно же свидетельство тесных взаимоотношений между двумя губернаторами Алесандром Моором и Русланом Кухаруком, так как подобное кадровое решение невозможно без обоюдного согласования. Ну и в целом, конечно же это яркая и очередная демонстрация того, что сотрудничество между Тюменью и Ханты-Мансийском становится более тесным», – отметил эксперт.

Напомним, что за последнее время окружные органы власти в Югре покинули директор департамента промышленности Кирилл Зайцев и директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.


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Сегодня в 20:50, просмотров: 188, комментариев: 0
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