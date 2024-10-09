Губернатор Югры принял участие в совещаниях федерального уровня

Губернатор Югры Руслан Кухарук принял участие в стратегической сессии под председательством главы правительства РФ Михаила Мишустина, а также в заседании комиссии Государственного Совета РФ. Мероприятия были посвящены разработке Стратегии пространственного развития России до 2030 года и обсуждению мер для роста регионов и раскрытия их потенциала.

Во время сессии Михаил Мишустин подчеркнул важность системного подхода и учета специфики каждой территории при разработке Стратегии. Основное внимание уделяется развитию городской среды, транспортной и промышленной инфраструктуры, а также жилищно-коммунального комплекса.

«Стратегия, как программный документ, включит меры по повышению качества городской среды и развитию инфраструктуры в регионах. Работа над стратегией ведется на всех уровнях, при этом мнение людей остается главным фактором», — отметил Руслан Кухарук.

Особое внимание на заседании было уделено поручению президента РФ Владимира Путина о разработке единых стандартов обновления населенных пунктов и реализации мастер-планов для городов. Руслан Кухарук подчеркнул, что на региональном уровне работа по синхронизации с федеральной стратегией уже начата, и к концу года будут утверждены ключевые положения.

Кроме того, на заседании комиссии Государственного Совета РФ по экономике Руслан Кухарук был назначен руководителем рабочей группы по вопросам социального предпринимательства. Губернатор предложил дополнить регламент группы вопросами, касающимися семейного бизнеса.

«Учитывая социальную значимость семейного предпринимательства, его поддержка может стать инструментом социально-экономического роста регионов. Эта тема уже отражена в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года», — отметил губернатор Югры.

Руслан Кухарук подчеркнул, что в Год семьи вопросы поддержки семейного бизнеса приобретают особую актуальность, и работа по их развитию станет важной частью социально-экономической политики регионов.