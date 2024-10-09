Губернатор Югры провел встречу с председателем Ассамблеи КМНС

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел встречу с югорским писателем и общественным деятелем, председателем Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера в Думе округа Еремеем Айпиным. Во время беседы обсуждались актуальные вопросы поддержки коренных народов округа, а также необходимость совершенствования существующих мер помощи.

«Еремей Данилович – один из самых погруженных людей в проблемы коренных народов Югры и России. В первую очередь обсудили необходимость актуализации мер поддержки и льгот для представителей коренных народов, проживающих в округе», – отметил Руслан Кухарук.

В рамках программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» за последние пять лет в округе были введены девять новых мер поддержки. Среди них такие инициативы, как возмещение расходов на обучение по управлению самоходными машинами и маломерными судами, льготы на оплату коммунальных услуг для общин, а также ежемесячное пособие студентам за особые успехи в учебе.

Во время встречи Еремей Айпин выделил несколько направлений, которые требуют особого внимания. Ключевыми вопросами остаются улучшение жилищных условий, совершенствование взаимоотношений с недропользователями, сохранение традиционного образа жизни и укрепление социальной политики. Эти темы звучали и в ходе летних поездок губернатора в муниципалитеты и национальные поселки.

«По итогам поездок ранее поручил профильному департаменту провести экспертную сессию по совершенствованию мер государственной поддержки в Югре. Встреча состоится в ноябре этого года», – сообщил глава региона. К участию будут приглашены представители народов ханты, манси, ненцев, а также общественные организации и органы власти. Главная цель встречи – оценка эффективности существующих мер поддержки и разработка новых решений для важных отраслей, таких как оленеводство, заготовка и переработка дикоросов, здравоохранение и образование.

Руслан Кухарук подчеркнул важность взаимопонимания между всеми участниками процесса и выделил, что интересы коренных народов Севера остаются в приоритете. В завершение встречи губернатор поблагодарил Еремея Даниловича за конструктивную беседу и за книги, подаренные автором.

«Книга – один из лучших вариантов для изучения и более полного погружения в жизнь и культуру коренных народов Севера», – добавил Руслан Кухарук.