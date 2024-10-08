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Лечим электрошоком: Минздрав одобрил новый метод лечения расстройств личности

Электросудорожная терапия станет официальной рекомендацией для лечения взрослых с расстройствами личности

Лечим электрошоком: Минздрав одобрил новый метод лечения расстройств личности
Фото: ru.freepik.com

С 1 января 2025 года в России вступят в силу новые клинические рекомендации, одной из которых станет электросудорожная терапия. Минздрав одобрил инициативу: ЭСТ будет использоваться для лечения взрослых пациентов со специфическими расстройствами личностями. Об этом сообщает muksun.fm со ссылкой на окружной департамент здравоохранения.

Такой метод уже применяется на территории ХМАО, но его используют в исключительных случаях.

«Метод электросудорожной терапии – один из методов, который возможно использовать при наличии показаний и при отсутствии эффекта от медикаментозной терапии, что бывает крайне редко. Также, есть научно-исследовательские данные об эффективности применения и безопасности электросудорожной терапии при различных психических заболеваниях», – сообщили в источнике.

В региональном департаменте здравоохранения пояснили, что метод ЭСТ будет применяться, как и раньше: только при наличии медицинских показаний и с обязательного согласия пациента.


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08 октября в 15:40, просмотров: 646, комментариев: 0
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