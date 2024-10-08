В Советском районе Югры в ДТП пострадала девушка

Вчера, 7 октября, на втором километре автодороги «подъезд к поселку Малиновский», 24-летняя владелица «Volkswagen» пострадала в ДТП. По предварительным данным, она превысила скорость, не справилась с управлением и въехала в столб, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«7 октября 2024 года около 18:50 на втором км автодороги «подъезд к п. Малиновский», 24-летняя девушка, управляя автомобилем «Volkswagen», по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие в виде опоры освещения. В результате ДТП водитель получил травмы», – указали в сообщении.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых два человека получили травмы.