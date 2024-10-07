Губернатор Югры проинспектировал важные стройки в Ханты-Мансийском районе

Губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийский район осмотрел несколько строительных площадок. Одним из ключевых объектов стал региональный круглогодичный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», который возводится на территории деревни Ярки.

Центр «Авангард» рассчитан на пребывание 240 курсантов и 50 педагогов. По словам подрядчика, на территории будут расположены учебно-досуговый центр, пневматический тир, строевой плац, полоса препятствий и спортивные площадки. Эти объекты создаются в рамках федеральной программы по развитию военно-патриотического воспитания, чтобы формировать патриотизм у молодых граждан и выстраивать общественно-государственное партнерство.

Директор Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов поделился идеей создания единого спортивного ядра для проведения крупных мероприятий. «Близость двух объектов — центра военно-патриотического воспитания молодежи и строящегося круглогодичного молодежного образовательного центра "Добрино" — позволит одномоментно загружать оба объекта для проведения масштабных мероприятий. Вместимость каждого центра составляет 290 и 300 человек соответственно, что создаёт возможность для проведения крупных мероприятий на одной площадке», — отметил Самохвалов. Губернатор поддержал данную инициативу.

Круглогодичный молодежный образовательный центр «Добрино» также строится в деревне Ярки и станет первым в стране круглогодичным центром, ориентированным на развитие некоммерческого сектора, добровольчества и молодежных инициатив. Центр был открыт Президентом России Владимиром Путиным в апреле 2024 года в режиме видеоконференции. Основной вектор его деятельности — поддержка общественных инициатив и развитие гражданского сектора. Центр будет принимать 300 участников образовательных программ.

Работая на объекте, Руслан Кухарук поручил детально проработать план строительства и учесть особенности природного ландшафта при проектировании. Это позволит гармонично вписать новые объекты в окружающую среду.

Вне рабочей программы губернатор также посетил культурно-спортивный комплекс в Ярках, строительство которого планируется завершить к концу 2024 года. Комплекс рассчитан на 230 посещений в сутки, его библиотечный фонд составит 9 100 экземпляров, а реализация проекта создаст 28 новых рабочих мест.

«Жители деревни Ярки давно ждут этот комплекс, где они смогут проводить досуг и участвовать в мероприятиях. Важно вовремя завершить строительство и благоустройство прилегающей территории, а также заасфальтировать дорогу возле комплекса. Дорожные работы должны быть завершены до конца строительного сезона», — подчеркнул Руслан Кухарук.