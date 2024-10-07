Дзюдоисты из Югры принесли три золотые медали региону на турнире в Челябинске

В минувшие выходные, 5 и 6 октября, в Челябинске состоялось первенство Уральского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В соревнованиях приняли участие более 190 спортсменов из 6 областей, сообщили в телеграм-канале ЦСПСКЮ.

«Югру представили Зверева Екатерина (Сургут), Ельцин Константин (Сургут), Кардашев Константин (Ханты-Мансийск), Ишматов Тимур (Нижневартовск), Мамаев Эльдар (Пыть-Ях), Бодин Валерий (Ханты-Мансийск), Аюбов Кирилл (Нижневартовск), Гущин Валерий (Ханты-Мансийск) и Магомедсалихова Абидат (Сургут), Елькин Демид (Сургут)», – говорится в сообщении.

Кардашев Константин, Аюбов Кирилл и Зверева Екатерина завоевали золотые медали в своих весовых категориях. Елькин Демид занял третье место в весовой категории до 60 кг.

Теперь победителей первенства Уральского федерального округа ожидает новый этап – участие в первенстве России, где им предстоит сразиться с сильнейшими спортсменами страны.