В Лянторе автомобиль наехал на двух школьниц

Накануне, 6 октября, в Лянторе 39-летний водитель «ВАЗ» наехал на двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«6 октября 2024 года около 17:55 на улице Эстонских дорожников в городе Лянтор Сургутского района, 39-летний водитель «Bаз» не предоставил преимущество в движении пешеходам и допустил наезд на девочек 10 и 11 лет, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали обе девочки.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали семь ДТП, один человек погиб и девять получили травмы.