В Нижневартовском районе капитально отремонтируют трассу до 2026 года

В Нижневартовском районе продолжается капитальный ремонт дороги на участке с 6 по 12 км трассы «Нижневартовск – Радужный», реализуемый в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ключевым изменением станет увеличение количества полос движения с двух до четырех, что повысит пропускную способность трассы и уменьшит количество заторов, особенно в часы пик, рассказали в телеграм-канале «Югра. Официально».

«На этом отрезке специалисты уже завершили фрезерование старого покрытия, вырубку кустарника, расширили земляное полотно и подготовили основу для нового покрытия. В настоящее время выполняются работы по укладке нижних слоев из асфальтобетонной смеси А32От и А22Нт, что обеспечит прочность и долговечность дорожного полотна», – говорится в публикации.

По оси дороги установят бетонное разделительное ограждение для повышения безопасности. Кроме того, проект предусматривает три светофора, дорожные знаки, разметку и организовано наружное освещение.

Окончание работ запланировано на октябрь 2026 года.