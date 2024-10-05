Губернатор Югры поздравил учителей округа с праздником

Сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя. Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил местных педагогов и наставников с их профессиональным праздником.

«Сегодня профессиональный праздник отмечают наши педагоги и наставники. В День учителя мы благодарим всех, кто посвящает свою жизнь работе с детьми, делает это по зову сердца и на долгие годы остается верен своему призванию – раскрывать таланты и способности наших детей. Спасибо за ваш труд! Пусть каждый день будет наполнен гордостью за достижения ваших учеников. Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!» – написал он в своих соцсетях.

По словам Кухарука, Югра богата талантливыми педагогами. Каждый из них учит детей добру, трудолюбию и справедливости.

Также, Руслан Кухарук обратился к ветеранам педагогического труда. Он поблагодарил их за работу и помощь.