Большинство югорчан с теплотой вспоминают преподавателей русского языка и литературы

Преподаватели русского языка и литературы оказались самыми любимыми у 15% респондентов из Югры, что сделало их лидерами среди других педагогов. Второе место заняли учителя математики (13%), а третье место − истории (10%). Об этом сообщает сервис SuperJob.

«7% опрошенных любимым педагогом считают учителя начальных классов. По 6% респондентов рассказали, что их любимый учитель вел уроки иностранного языка или биологии. У 5% сложились добрые отношения с учителями географии или физики. У 4% любимый учитель преподавал информатику, у 3% − химию, еще у 2% − физическую культуру. По 1% опрошенных назвали любимыми учителей ОБЖ, музыки или рисования», − говорится в результатах опроса.

Женщины чаще всего выделяли учителей русского языка и биологии, а мужчины − преподавателей математики, географии и физики.

Интересно, что те, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц, чаще упоминали, что их любимыми педагогами были учителя математики, истории, физики и химии.

Большинство жителей (59%) позитивно относятся к Дню учителя, который отмечается 5 октября. Особенно теплое отношение к этому празднику демонстрируют люди старше 45 лет и родители школьников − 61% и 63% соответственно.