Власти Югры планируют бюджет на ближайшие три года

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел заседание комиссии по бюджетным проектировкам на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Там был представлен проект основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики региона на ближайшие три года.

«Бюджет региона формируется с учетом тем и вопросов, которые обозначили жители на наших встречах в муниципалитетах округа. Вместе с профильными департаментами корректируем действующие региональные программы и разрабатываем новые», – отметил Руслан Кухарук.

Губернатор подчеркнул, что основным приоритетом при формировании бюджета остается улучшение качества жизни жителей Югры. Особое внимание уделяется поддержке промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства. Среди приоритетных направлений финансирования – помощь участникам специальной военной операции и их семьям, капитальный ремонт дорог местного и регионального значения, повышение социальных выплат, увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы, а также восстановление инфраструктуры в подшефной Макеевке.

Отдельное внимание в бюджете будет уделено сносу и расселению аварийного жилья. «Реализуем новую адресную программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года», – уточнил глава региона.

Кроме того, в проект включены предложения жителей по формированию комфортной городской среды. Особое внимание будет уделено благоустройству спортивных зон и территорий, прилегающих к образовательным учреждениям региона. Эти вопросы обсуждались во время рабочих поездок губернатора по муниципалитетам округа.

В рамках корректировок бюджета также запланировано строительство социальных объектов в городах Югры, модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан и приобретение оборудования для сотрудников пожарной охраны.