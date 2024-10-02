В Югре празднуют День среднего профессионального образования

В День среднего профессионального образования губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил студентов и их наставников. В Югре функционируют 29 колледжей, где 35 867 студентов обучаются по самым разным специальностям – от разведки нефтегазовых месторождений до вокального искусства и живописи.

«Во время летних встреч с жителями практически в каждом муниципалитете звучал вопрос об увеличении числа рабочих специальностей, по которым ведется подготовка в колледжах региона. Специалисты департамента образования Югры работают в этом направлении с учетом запроса предприятий. Создаем новые возможности для обучения вместе», – отметил Руслан Кухарук.

Губернатор также подчеркнул значимость профессионального наставничества и поддержал преподавателя из Сургута Евгения Ежова, который участвует в финале Всероссийского конкурса «Мастер года». «Благодаря 25-летнему стажу участник из Югры успешно прошел все три этапа конкурса: решение образовательных кейсов, открытый урок и мини-занятие, на котором необходимо было влюбить аудиторию в профессию. Педагога поддерживают его студенты из Сургутского института экономики, управления и права и, конечно, жители всего региона. Желаем победы!» – написал глава Югры.