Югорчанка взяла золото в спортивной ходьбе, бегу и толкании ядра

На прошедшем в Адлере Кубке России по легкой атлетике среди ветеранов спорта югорчанка Светлана Иванова стала лучшей в трех дисциплинах, сообщает Департамент физической культуры и спорта ХМАО.

«Светлана, Вы умница! Поздравляем с высокими достижениями и желаем дальнейших успехов», − говорится в публикации.

Соревнования собрали 274 спортсмена из 45 регионов России. Югорчанка завоевала золотые медали в таких видах соревнований, как спортивная ходьба на 5 км, бег на 800, толкание ядра в возрастной группе 45-49 лет.