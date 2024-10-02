16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  93,3581   EUR  103,6502  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югорчане поддержали штрафы за выгул опасных собак без намордника

В Югре одобряют введение штрафов за выгул собак опасных пород без намордника и поводка

​Югорчане поддержали штрафы за выгул опасных собак без намордника
Фото: ru.freepik.com

Большинство югорчан высказались в пользу ужесточения правил выгула собак. Особенно законопроект поддержали участники с детьми. Опрос проводился среди экономически активного населения региона через сервис SuperJob.

«Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за выгул собак опасных пород без поводка и намордника: ответственность за нарушения составит до 3 тысяч рублей для физлиц, до 10 тысяч − для юрлиц. Согласно опросу Superjob, большинство жителей Ханты-Мансийского АО (77%) одобряют это решение: «Поддерживаю, но считаю, что штрафы должны быть намного выше»; «Такой закон необходим для исключения нападения собак опасных пород на людей, особенно на детей», − говорится в сообщении.

Интересно, что женщины выразили большую поддержку нововведению (84%), чем мужчины (70%). Уровень одобрения особенно высок среди родителей − 84%.

Среди владельцев собак тоже преобладает положительное мнение. 75% поддержали идею штрафов, приводя примеры трагических случаев, когда мелкие собаки пострадали от нападений крупных пород. Однако закон более активно поддерживают люди, у которых нет собак − 82%.

Лишь 10% опрошенных не одобрили законопроект, утверждая, что проблема не в породах, а в безответственности владельцев.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:40, просмотров: 220, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727412333"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1727981980"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=mqCGm9CQvEqpWUfmRWYMXh8R9rAgdBoOIs7JmRAvXlOBVh0CSgtlEqRg/gAjyyL2MZWw6uV652Ynrx/0PFzWaQbvznvlsMCjpx4vG4Z+gtS2s3en91b7ZOt2qrmlfNlf1jXOYXCScRC1pQtNCGkcvw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=mqCGm9CQvEqpWUfmRWYMXh8R9rAgdBoOIs7JmRAvXlOBVh0CSgtlEqRg/gAjyyL2MZWw6uV652Ynrx/0PFzWaQbvznvlsMCjpx4vG4Z+gtS2s3en91b7ZOt2qrmlfNlf1jXOYXCScRC1pQtNCGkcvw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "149"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "62"
      ["name"]=>
      string(22) "Бахтавар (С1)"
      ["link"]=>
      string(45) "https://kassa-ugra.ru/event/219841#show-order"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "90ab72e4696818db550f539c1d664a1c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjccoZ6a"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(92) "АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-27 09:45:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-03 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "149"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727412333"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1727981980"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=mqCGm9CQvEqpWUfmRWYMXh8R9rAgdBoOIs7JmRAvXlOBVh0CSgtlEqRg/gAjyyL2MZWw6uV652Ynrx/0PFzWaQbvznvlsMCjpx4vG4Z+gtS2s3en91b7ZOt2qrmlfNlf1jXOYXCScRC1pQtNCGkcvw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=mqCGm9CQvEqpWUfmRWYMXh8R9rAgdBoOIs7JmRAvXlOBVh0CSgtlEqRg/gAjyyL2MZWw6uV652Ynrx/0PFzWaQbvznvlsMCjpx4vG4Z+gtS2s3en91b7ZOt2qrmlfNlf1jXOYXCScRC1pQtNCGkcvw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "149"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "62"
      ["name"]=>
      string(22) "Бахтавар (С1)"
      ["link"]=>
      string(45) "https://kassa-ugra.ru/event/219841#show-order"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "90ab72e4696818db550f539c1d664a1c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjccoZ6a"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(92) "АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-27 09:45:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-03 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "149"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727412333"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1727981980"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=mqCGm9CQvEqpWUfmRWYMXh8R9rAgdBoOIs7JmRAvXlOBVh0CSgtlEqRg/gAjyyL2MZWw6uV652Ynrx/0PFzWaQbvznvlsMCjpx4vG4Z+gtS2s3en91b7ZOt2qrmlfNlf1jXOYXCScRC1pQtNCGkcvw=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=mqCGm9CQvEqpWUfmRWYMXh8R9rAgdBoOIs7JmRAvXlOBVh0CSgtlEqRg/gAjyyL2MZWw6uV652Ynrx/0PFzWaQbvznvlsMCjpx4vG4Z+gtS2s3en91b7ZOt2qrmlfNlf1jXOYXCScRC1pQtNCGkcvw=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "149"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "62"
      ["name"]=>
      string(22) "Бахтавар (С1)"
      ["link"]=>
      string(45) "https://kassa-ugra.ru/event/219841#show-order"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "90ab72e4696818db550f539c1d664a1c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjccoZ6a"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(92) "АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-27 09:45:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-03 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "149"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a реклама на siapress.ru
АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 1559
  2. ​Сургутян приглашают на встречу, посвященную памяти Ивана Захарова 604
  3. ​Три авто и четыре пострадавших: в Югре произошло массовое ДТП 339
  4. ​Сбербанк повышает ставки по стандартным ипотечным программам 324
  5. ​В Тюменской области напали на председателя Духовного управления мусульман 272
  6. ​Преподаватель отбилась от напавшего с ножом экс-студента в Лангепасе 267
  7. ​Руслан Кухарук приехал в Сургут и поторопил местных строителей 263
  8. ​Югорчане начинают получать налоговые уведомления за транспорт, землю и недвижимость 250
  9. ​В 2025 году в России увеличится размер материнского капитала 246
  10. ​О сургутском ИНТЦ рассказали в Москве 240
  1. В Сургуте горит ЖК «Гудзон» 1617
  2. Невоспитанные подростки терроризируют ресторан в Сургуте 1567
  3. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 1559
  4. ​Самые дорогие и дешевые квартиры в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1556
  5. ​На дорогах Сургута поймали пять таксистов без лицензии 1546
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 сентября? // АФИША 1501
  7. ​Опасения россиян о заморозке вкладов можно понять, но шанс подобного события крайне низок 1482
  8. Как сыр в масле больше не покататься! 1456
  9. ​Передвижная выставка трофейной техники НАТО в Сургуте стартовала 1365
  10. ​В Мегионе машина с людьми слетела с дороги в Обь 1364
  1. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 13486
  2. ​Ученые из Индии изобрели глазные капли, помогающие снимать очки для чтения 13245
  3. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 5508
  4. ​Просьбы сургутян услышаны: девять автобусных маршрутов обещали изменить 4590
  5. В Сургуте стартовал отопительный сезон 4447
  6. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3949
  7. ​Феномен учителя-биолога 3382
  8. ​Вокзал на двоих 3008
  9. ​Правильный дом 2957
  10. Свадьба в Пыть-Яхе обернулась стрельбой и поножовщиной 2929

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика