В ХМАО бывшему студенту грозит уголовная ответственность за нападение на преподавателя

Накануне, 1 октября, около 15:30 преподавателю информатики Лангепасского политехнического колледжа пришлось отбиваться от своего бывшего студента. Тот беспрепятственно прошел стойку охраны, отправился в кабинет педагога и напал на женщину с ножом. К счастью, никто не пострадал. Преподаватель увернулась от удара, а потом вышвырнула парня из кабинета.

Личность юноши уже установили − 19-летним местным жителем занимается полиция. «Доставили его в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 УК РФ и ч.2 ст 213 УК РФ», − сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

По словам местных СМИ, молодой человек вернулся в вуз спустя два года после отчисления.

Вместе с тем, колледж расторг контракт с ЧОПом после инцидента. «Нападение было предотвращено фактически сотрудниками колледжа. Вся проблема в том, что частное охранное предприятие никак не обеспечило безопасность. Студент беспрепятственно проник в колледж и так же вышел. Охранник никак не среагировал, хотя сработали рамки металлоискателя. Колледж уже расторг контракт с этим ЧОПом», − подчеркнул NEFT директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

Прокуратура ХМАО также заинтересовалась происшествием в колледже Лангепаса.