Губернатор Югры принял решение выделить помощь подшефным территориям ДНР

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел в Сургуте заседание оперативного штаба, на котором было принято решение о направлении дополнительной помощи жителям ДНР. Мероприятие прошло в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

«В числе приоритетов работы Правительства Югры – поддержка жителей Донбасса, помощь нашей подшефной территории, ставшей близкой и родной Макеевке, поддержка жителей Донбасса. Обстановка в новых регионах остается напряженной. Мы в постоянном диалоге с руководством Донецкой Народной Республики, администрацией города Макеевка. Сегодня принимаем ряд важных решений по оказанию помощи жителям Макеевки в восстановлении инфраструктуры, создании условий для полноценной жизни, в первую очередь детей», – отметил глава Югры.

По итогам заседания был утвержден план мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению объектов инфраструктуры Макеевки на 2024 год. В частности, было принято решение о закупке 167 аптечек для медицинских кабинетов всех образовательных организаций города. В декабре текущего года в Государственном академическом Большом театре России пройдет проект «Дни Югры», на который по приглашению округа приедут воспитанники городского дворца детского и юношеского творчества имени В.Г. Джарты из Макеевки. Также на мероприятии будут присутствовать юные таланты из Югры – дети из многодетных семей, семьи участников специальной военной операции, а также победители международных и всероссийских конкурсов и олимпиад.

Летом 2024 года губернатор Югры посетил Донецкую Народную Республику и провел встречу с ее главой Денисом Пушилиным. Во время поездки Руслан Кухарук побывал в Авдеевке, где работает Гуманитарный добровольческий корпус Югры. По итогам встречи с руководством ДНР на заседании оперштаба было принято решение о ремонте жилого дома по улице Ленина в Авдеевке, который пострадал в результате боевых действий.

«До холодов восстановим жилой дом 73 по улице Ленина Авдеевки, который пострадал в ходе боевых действий. Доставим жителям дома дизельный генератор, обогреватели. В преддверии зимы важно обеспечить жильцам безопасность, тепло и свет», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Напомним, что с мая 2022 года Макеевка является подшефной территорией Югры. Тогда было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Югра оказывает всестороннюю помощь городу. За два года в Макеевке уже выполнены значительные работы по восстановлению инфраструктуры: отремонтировано 196 многоквартирных домов, 29 объектов школьного и дошкольного образования, восстановлены 5,5 тысячи метров сетей водоснабжения и водоотведения, установлено 1907 светильников уличного освещения, пробурены скважины для котельных.