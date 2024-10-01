Средние траты на День учителя в ХМАО ниже, чем по всей России

Жители Югры в этом году потратят на подарки ко Дню учителя около 2 500 рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса Superjob.

В среднем по России расходы на подарки классным руководителям составляют 3 900 рублей, что на 700 рублей больше, чем в прошлом году (3 200 рублей). В Москве и Санкт-Петербурге траты оказались выше: 4 500 и 3 500 рублей.

Среди самых популярных вариантов подарков для учителей остаются букеты цветов (64%), подарочные сертификаты (29%) и наборы чая, кофе или конфет (26%). Лишь 5% родителей отметили, что в классе их детей учителей не поздравляют на этот праздник.