На опасном обрыве реки в Мегионе не было предупреждающих знаков и ограждений

К опасному обрыву в реку Обь перекрыли дорогу после смертельного ДТП с тремя пострадавшими. На участке появились бетонные блоки и сигнальные ленты. Ранее здесь не было никаких предупреждающих знаков и ограждений, сообщают в группе во «ВКонтакте» «Дежурный по городу_Нижневартовск».

«Я сама водитель со стажем, в темноте, я бы не поняла, что дорога заканчивается.... Я днем не поняла, где именно, подъехать к блокам, о чем говорить в темноте», − рассказала местная жительница Ольга Р. в комментариях.

Горожане считают, что жуткое ДТП произошло из-за отсутствия освещения и состояния дорожного покрытия. Они неоднократно жаловались властям на ямы и колейности.

По предварительной версии, водитель автомобиля перепутала поворот и свернула к обрыву, после чего машина слетела в реку, передают в URA.ru. Однако официальной информации о причинах аварии нет. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ДТП произошло 28 сентября − водитель и два пассажира, в том числе 12-летняя девочка, скончались до приезда скорой помощи.