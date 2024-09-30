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Сургутский проект помощи людям, вышедшим из мест лишения свободы, претендует на международную награду

Сургутские общественники победили в региональном этапе международной премии #МыВместе

Сургутский проект помощи людям, вышедшим из мест лишения свободы, претендует на международную награду
Фото администрации Сургута

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи „Шаг вперед“» из Сургута стала победителем регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Помощь людям» в категории НКО. Организация одержала победу благодаря своему проекту «Перезагрузка. Создание центра по сопровождаемому проживанию бывших осужденных».

Торжественная церемония награждения прошла в рамках Всероссийского форума социального призвания «Добрино», который состоялся в Ханты-Мансийске. «АНО «Центр социальной помощи „Шаг вперед“» зарегистрирована в Сургуте в 2009 году. Основное направление нашей деятельности – ресоциализация бывших осужденных. В 2024 году благодаря поддержке гранта губернатора Югры мы открыли наш Центр пробации. Это первый и единственный такой центр в Югре, и один из первых в России. За время нашей работы с 2019 года к нам обратилось 156 человек, освободившихся из мест лишения свободы, и только 6 из них вернулись обратно», – рассказала руководитель Центра Наталья Прокошева.

Центр по сопровождаемому проживанию, открытый 15 мая 2024 года, является важным шагом в помощи людям, освободившимся из мест лишения свободы. Он предоставляет им временное жилье и комплексную поддержку для успешной ресоциализации, что снижает вероятность повторного попадания в места лишения свободы.

Начальник отдела взаимодействия с некоммерческими организациями департамента массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута Наталья Гневашева отметила значимую роль общественников: «Некоммерческий сектор Сургута играет ключевую роль в жизни нашего города. Сегодня НКО оперативно реагируют на самые разные вопросы: защищают интересы детей, людей с инвалидностью, помогают малоимущим семьям и реализуют образовательные проекты. Мы уверены, что совместными усилиями мы сможем сделать наш город еще лучше. Нас объединяет любовь к Сургуту и его жителям, а также социальная ответственность и инициативность».

Администрация Сургута активно поддерживает некоммерческий сектор, предоставляя разнообразные меры поддержки, включая финансовую, образовательную и информационную помощь. В перечень финансовых мер входят грант главы города Сургута и субсидии на оплату проездных билетов «Карта горожанина». Эти меры позволяют некоммерческим организациям эффективно реализовывать свои проекты и инициативы, направленные на решение социальных проблем.

Образовательная поддержка включает возможность для НКО принимать участие в обучающих семинарах и конференциях, что помогает им повышать уровень своих компетенций. Кроме того, ежегодно в Сургуте проходит выставка социальных проектов, где организации могут демонстрировать свои достижения и обмениваться опытом с коллегами.

«Мы стремимся развивать и поддерживать некоммерческий сектор, ведь именно НКО помогают решать важные социальные задачи, улучшают качество жизни граждан и делают наш город комфортнее для всех его жителей», – добавила Наталья Гневашева.

Победа в региональном этапе премии #МЫВМЕСТЕ стала значимым достижением для «Центра социальной помощи „Шаг вперед“». Это уже не первая награда организации — в прошлом году она была отмечена в номинации «Лидеры социальных изменений». «Мы очень надеемся, что наша заявка будет высоко оценена и на федеральном этапе премии. Ведь наш проект имеет большую социальную значимость», – подчеркнула Наталья Прокошева. Победители федерального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ будут объявлены 5 декабря на Международном форуме гражданского участия, который ежегодно проходит с участием Президента Российской Федерации. Этот форум собирает лучших представителей некоммерческого сектора со всей страны и позволяет продемонстрировать значимые социальные проекты, направленные на улучшение жизни общества.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 15:54, просмотров: 235, комментариев: 0
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