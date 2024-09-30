Сургутские общественники победили в региональном этапе международной премии #МыВместе

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи „Шаг вперед“» из Сургута стала победителем регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Помощь людям» в категории НКО. Организация одержала победу благодаря своему проекту «Перезагрузка. Создание центра по сопровождаемому проживанию бывших осужденных».

Торжественная церемония награждения прошла в рамках Всероссийского форума социального призвания «Добрино», который состоялся в Ханты-Мансийске. «АНО «Центр социальной помощи „Шаг вперед“» зарегистрирована в Сургуте в 2009 году. Основное направление нашей деятельности – ресоциализация бывших осужденных. В 2024 году благодаря поддержке гранта губернатора Югры мы открыли наш Центр пробации. Это первый и единственный такой центр в Югре, и один из первых в России. За время нашей работы с 2019 года к нам обратилось 156 человек, освободившихся из мест лишения свободы, и только 6 из них вернулись обратно», – рассказала руководитель Центра Наталья Прокошева.

Центр по сопровождаемому проживанию, открытый 15 мая 2024 года, является важным шагом в помощи людям, освободившимся из мест лишения свободы. Он предоставляет им временное жилье и комплексную поддержку для успешной ресоциализации, что снижает вероятность повторного попадания в места лишения свободы.

Начальник отдела взаимодействия с некоммерческими организациями департамента массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута Наталья Гневашева отметила значимую роль общественников: «Некоммерческий сектор Сургута играет ключевую роль в жизни нашего города. Сегодня НКО оперативно реагируют на самые разные вопросы: защищают интересы детей, людей с инвалидностью, помогают малоимущим семьям и реализуют образовательные проекты. Мы уверены, что совместными усилиями мы сможем сделать наш город еще лучше. Нас объединяет любовь к Сургуту и его жителям, а также социальная ответственность и инициативность».

Администрация Сургута активно поддерживает некоммерческий сектор, предоставляя разнообразные меры поддержки, включая финансовую, образовательную и информационную помощь. В перечень финансовых мер входят грант главы города Сургута и субсидии на оплату проездных билетов «Карта горожанина». Эти меры позволяют некоммерческим организациям эффективно реализовывать свои проекты и инициативы, направленные на решение социальных проблем.

Образовательная поддержка включает возможность для НКО принимать участие в обучающих семинарах и конференциях, что помогает им повышать уровень своих компетенций. Кроме того, ежегодно в Сургуте проходит выставка социальных проектов, где организации могут демонстрировать свои достижения и обмениваться опытом с коллегами.

«Мы стремимся развивать и поддерживать некоммерческий сектор, ведь именно НКО помогают решать важные социальные задачи, улучшают качество жизни граждан и делают наш город комфортнее для всех его жителей», – добавила Наталья Гневашева.

Победа в региональном этапе премии #МЫВМЕСТЕ стала значимым достижением для «Центра социальной помощи „Шаг вперед“». Это уже не первая награда организации — в прошлом году она была отмечена в номинации «Лидеры социальных изменений». «Мы очень надеемся, что наша заявка будет высоко оценена и на федеральном этапе премии. Ведь наш проект имеет большую социальную значимость», – подчеркнула Наталья Прокошева. Победители федерального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ будут объявлены 5 декабря на Международном форуме гражданского участия, который ежегодно проходит с участием Президента Российской Федерации. Этот форум собирает лучших представителей некоммерческого сектора со всей страны и позволяет продемонстрировать значимые социальные проекты, направленные на улучшение жизни общества.

При поддержке Администрации Сургута