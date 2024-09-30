В Кондинском районе автомобиль наехал на двух велосипедистов

Вчера, 29 сентября, в поселке Междуреченский в Кондинском районе 35-летний водитель «ВАЗ» наехал на двух несовершеннолетних велосипедистов. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«29 сентября около 16:48 в поселке Междуреченский в Кондинском районе, 35-летний водитель «ВАЗ», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка, допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедистов, которые двигались по второстепенной дороге и не предоставили преимущество в движении указанному автомобилю», – указали в сообщении.

В ДТП пострадали два 11-летних мальчика.

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали семь ДТП, в которых четыре человека погибли, в том числе один ребенок. Еще десять человек пострадали, среди них пять несовершеннолетних.