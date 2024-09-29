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​Самое маленькое село Сургутского района празднует 320 лет

Село Тундрино в Сургутском районе празднует юбилей

​Самое маленькое село Сургутского района празднует 320 лет
Фото: Стройкомплекс Югры

Всего в 90 километрах от Сургута по реке находится село Тундрино, которое в этом году празднует 320-летие. Добраться сюда на машине по новой дороге можно всего за полтора часа, и это место определенно стоит посетить, подчеркнули в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».

«На самой высокой точке села Тундрино – как ориентир для рыбаков и путешественников расположился храм святого Пантелеимона. В этом году селяне отмечают еще один юбилей – 130-летие этого уникального памятника деревянного зодчества, — говорится в публикации. — Еще одна достопримечательность — Тундринский кедровый бор, год назад получивший статус памятника природы регионального значения. Инициативные жители при поддержке местных властей разрабатывают здесь экотропу с современным освещением и малыми архитектурными формами».

Основанное в 1704 году село быстро стало центром волости с развитыми хозяйствами, животноводством и рыболовством. В военные и послевоенные годы оно обеспечивало страну до 60 тонн рыбы в год. Колхоз снабжал свой район картофелем и пушниной, выращивая на звероферме серебристо-черных лисиц.

«Электричество в Тундрино появилось поздно. Даже в 1950-х годах, когда село освещал рыбоучасток, свет давали только по вечерам. А в 70-е ликвидировали и рыбоучасток, и колхоз, и восьмилетнюю школу. Руководство перевели в соседний посёлок Высокий Мыс. Жители стали массово уезжать из села», — добавили в сообщении.

До недавнего времени в селе проживало не более 50 человек, в основном пожилые. Однако за последние годы молодежь все чаще приезжает в Тундрино и остается здесь на длительное время. Сегодня население Тундрино составляет 124 человека. Самому старшему жителю – 88 лет, а самому младшему – всего 3 года.

В прошлом году на Центральной улице сделали водоотведение и построили остановочный комплекс. У администрации амбициозные планы — создание окружного методического культурного центра и строительство домов для специалистов в стиле русского деревянного зодчества.


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Сегодня в 16:31, просмотров: 174, комментариев: 0
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